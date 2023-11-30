Российские запчасти будут делать пенсионеры, инвалиды и студенты

В Набережных Челнах уже заработало производство, которое занимается выпуском кабельно-жгутовой продукции по программе «Работа у дома». Таким образом власти решают сразу две проблемы: отсутствие рабочих мест для определенных категорий граждан, а также нехватку рабочих рук в автомобильной отрасли.

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Главная цель этого проекта — создание удобных рабочих мест для граждан, которые не могут работать полный день в удаленном от дома офисе. В первую очередь, речь о женщинах с детьми, пенсионерах и инвалидах, а также студентах.

Для России это не первый опыт, когда работу на автомобильных заводах делегируют непрофильным специалистам. Например, АвтоВАЗ собирается привлечь к сборке своих автомобилей российских заключенных, всего компании требуется порядка 100-200 человек.