Новый Duster показали в движении. Видео

Ролик, в котором модель Dacia Duster запечатлена без всякого камуфляжа, опубликовало румынское издание Autolatest. Он появился в Сети буквально за день до премьеры, которая состоится 29 ноября, а уже 1 декабря кроссовер поступит в продажу. Из названия видео следует, что в съемках приняла участие гибридная модификация Дастера. По неофициальной информации, бензоэлектрическая установка у кроссовера та же, что и у универсала Jogger.

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Дизайн Duster на видео в точности повторяет тот, который был запатентован в середине ноября. У кроссовера Y-образные задние фонари, новое оформление багажной двери с выштамповкой, черные декоративные накладки за передними арками с прорезями и узкая радиаторная решетка с интегрированной оптикой в виде все той же Y. Кроме того, ручки задних дверей были перемещены на стойки.

Autolatest.ro

Autolatest.ro

Autolatest.ro

Autolatest.ro

Autolatest.ro

Autolatest.ro

Autolatest.ro

Упомянутая гибридная силовая установка, которую прочат новому Дастеру, состоит из 1,6-литрового «атмосферника» и электромотора, которые суммарно развивают 140 лошадиных сил. Базовая же версия модели будет оснащаться 120-сильным турбомотором объемом 1,0 литра, а топовому Duster положен самый мощный двигатель в истории модели — 1,3-литровый агрегат с отдачей порядка 170 лошадиных сил.