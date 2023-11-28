Новый Duster показали в движении. Видео

Видео: новый Duster показали в движении
Ролик, в котором модель Dacia Duster запечатлена без всякого камуфляжа, опубликовало румынское издание Autolatest. Он появился в Сети буквально за день до премьеры, которая состоится 29 ноября, а уже 1 декабря кроссовер поступит в продажу. Из названия видео следует, что в съемках приняла участие гибридная модификация Дастера. По неофициальной информации, бензоэлектрическая установка у кроссовера та же, что и у универсала Jogger.
Дизайн Duster на видео в точности повторяет тот, который был запатентован в середине ноября. У кроссовера Y-образные задние фонари, новое оформление багажной двери с выштамповкой, черные декоративные накладки за передними арками с прорезями и узкая радиаторная решетка с интегрированной оптикой в виде все той же Y. Кроме того, ручки задних дверей были перемещены на стойки.
В России «третий» Duster официально продаваться не будет, так как Renault свернула бизнес в стране после начала СВО. Завод в Москве, на котором собирали некогда популярные кроссоверы, встал на баланс города, и теперь там производят «Москвичи».