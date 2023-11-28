В России стартовали продажи кроссовера BAIC X7

На российский рынок выходит кроссовер BAIC X7, который стал пятой моделью бренда, представленной в текущем году. Отгрузка новинки в дилерские центры BAIC стартует сегодня с центрального склада в Москве.

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Габариты автомобиля составляют 4710х1892х1715 (ДхШхВ, мм), а колесная база - 2800 мм. Модель оснащается бензиновым турбодвигателем, развивающим 180 л.с. максимальной мощности и 270 Нм крутящего момента в широком диапазоне от 1500 до 4500 об/мин. Трансмиссия представляет собой 7-ступенчатую преселективную роботизированную КП с двумя сцеплениями. Привод - передний.

На российском рынке BAIC X7 представлен в единственной комплектации Comfort стоимостью 3 100 000 рублей.

В список оснащения автомобиля входит полностью светодиодная оптика, кожаные сиденья, цифровая приборная панель, 12-дюймовый дисплей мультимедиа системы, задние датчики парковки и система камер кругового обзора, панорамная крыша с электроприводом и функцией защиты от защемления, подогрев руля и боковых зеркал, двухзонный климат-контроль и ряд других опций. Кроссовер имеет широкий набор систем активной безопасности, включая систему AutoHold, систему помощи при подъеме (HHC), систему помощи при спуске (HDC), систему контроля слепых зон (BSD) и систему контроля полосы движения (LDW).