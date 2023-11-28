Обнародованы характеристики рамного внедорожника Oting Paladin

Китайская компания Sinomach обнародовала российские характеристики рамного внедорожника Oting Paladin, передает Auto.ru.

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На рынке данную модель называют конкурентом Toyota Land Cruiser Prado.

В России автомобили Paladin будут представлены в четырех вариантах исполнения, включая заднеприводный, но только с одним силовым агрегатом — 228-сильной «турбочетверкой». Стоимость внедорожника составит от 3 799 000 до 4 499 000 рублей.

У машины следующие габариты: 4882х1850х1875 миллиметров при колесной базе 2850 миллиметров.

Машина Oting Paladin построена на платформе Nissan Terra.

Модели дали двухлитровый двигатель Mitsubishi на 228 л.с. и 360 Нм, который способен переваривать АИ-92 и работает с восьмидиапазонным «автоматом» ZF.

Ранее директор российского офиса Tank Александр Чеховский заявил об отсутствии у российского завода Haval планов выпускать автомобили китайского бренда.