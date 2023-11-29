Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыто

Временно перекрыли движение автомобилей по Крымскому мосту. Об этом 29 ноября сообщается в соцсетях информационного центра об оперативной обстановке на мосту.

Как писала «Парламентская газета», последний раз о перекрытии движения на мосту сообщалось 23 ноября. Движение было перекрыто в 19:46, в 20:50 стало известно о возобновлении движения. Кроме того, 24 ноября российские военные уничтожили 12 безэкипажных катеров украинской армии, следовавших к Крыму по Черному морю.