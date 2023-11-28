Koenigsegg случайно установил рекорд трассы в рекламной гонке. Видео заезда

Гиперкар Koenigsegg Jesko установил рекорд шведской трассы Gotland Ring. Круг длиной больше семи километров купе проехало на восемь секунд быстрее 520-сильного Porsche 911 GT3 RS MR. Интересно, что рекорд вышел случайно. Заезд был будничный, в маркетинговых целях, и автомобиль даже не был должным образом подготовлен. Потенциал гиперкара раскрыли лишь на 90 процентов, так что у Koenigsegg есть шанс улучшить и собственное достижение.

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Гиперкар Koenigsegg Jesko установил рекорд трассы Gotland Ring, расположенной на шведском острове Готланд. Купе проехало полный круг (7,3 км) за 2:56.97, на восемь секунд улучшив результат Porsche 911 GT3 RS MR (3:04.83). За рулем Jesko сидел водитель-испытатель Никлас Лиля. Время измерялось при помощи аппаратуры Racelogic. По словам Koenigsegg, рекорд не планировался. Заезд был вполне будничным, и Никлас раскрыл потенциал гиперкара только на 90 процентов. Машину даже заправили бензином АИ-98, хотя на смести E85 отдача была бы выше.

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На обычном топливе Jesko выдает 1280 лошадиных сил, на биоэтаноле — 1600. Пиковый крутящий момент в 1500 Нм доступен на 5100 оборотах в минуту, 1000 Нм — в промежутке 2700–6170. Привод у гиперкара задний. Тяга на колеса идет через девятиступенчатую коробку передач Light Speed Transmission с восемью многодисковыми сцеплениями в масляной ванне. Также у «Йеско» есть подвески Triplex с дополнительными горизонтальными амортизаторами для борьбы с кренами и полноуправляемое шасси. Кстати, для заезда была выбрана версия Jesko Attack. Она больше заточена под трек и отличается агрессивной аэродинамикой.