Движение по Крымскому мосту перекрыли

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

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Находящихся на мосту и в зоне досмотра граждан попросили соблюдать спокойствие и следовать инструкциям работников транспортной безопасности. Причина перекрытия не называется.

По состоянию на 12:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам не было. В прошлый раз движение по мосту перекрывали вечером 27 ноября на один час.