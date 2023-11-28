Названа цена на новые Kia Sportage ввезенные по параллельному импорту

В России запустили продажи параллельных Kia Sportage по цене 3,55 млн рублей
Серые дилеры предлагают купить россиянам новые кроссоверы Kia Sportage пятого поколения по цене 3,55 млн рублей. Автомобили без пробега и поставляются в Россию по схеме параллельного импорта. Актуальное поколение официально в России не продается.
В конце ноября дилеры начали поставлять кроссоверы Kia Sporttage пятого поколения в Россию. Стоимость машины варьируется в пределах от 3 750 000 рублей до 3 850 000 рублей. В цену также внесен утилизационный сбор, который составляет 306 000 рублей. Без него машина обойдется 3,5 млн рублей, если ввозить машину на физическое лицо.
Кроссовер оснащен двухлитровым бензиновым мотором мощностью 150 лошадиных сил и классической автоматической коробкой передач на 8 ступеней, а также системой полного привода. В комплектацию входят колеса на 18-дюймов, отделка салона экокожей, мультимедийная система с сенсорным экраном и цифровая приборная панель. Также в продаже есть автомобили с колесами на 19 дюймов, однако в этом случае будет мультимедийная система с аналоговыми кнопками.