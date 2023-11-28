Названа цена на новые Kia Sportage ввезенные по параллельному импорту

Серые дилеры предлагают купить россиянам новые кроссоверы Kia Sportage пятого поколения по цене 3,55 млн рублей. Автомобили без пробега и поставляются в Россию по схеме параллельного импорта. Актуальное поколение официально в России не продается.

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В конце ноября дилеры начали поставлять кроссоверы Kia Sporttage пятого поколения в Россию. Стоимость машины варьируется в пределах от 3 750 000 рублей до 3 850 000 рублей. В цену также внесен утилизационный сбор, который составляет 306 000 рублей. Без него машина обойдется 3,5 млн рублей, если ввозить машину на физическое лицо.