В Южно-Сахалинске мужчина угнал машину, переставив аккумулятор

В Южно-Сахалинске задержан местный житель, который угнал машину такой же марки, как и его собственная. Об этом сообщила в Telegram-канале полиция Сахалинской области.

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По данным ведомства, а машине, припаркованной на улице Сахалинской и долгое время не использовавшейся, 33-летний местный житель узнал от своего знакомого. Тот отметил, что автомобиль той же марки, что и у фигуранта, а затем предложил проехать и оценить транспорт.

«Фигурант приехал на своей машине, осмотрел иномарку и решил украсть автомобиль, чтобы в дальнейшем разукомплектовать его. Чужого «железного коня» он не смог завести, и тогда решил поставить аккумулятор от своей машины», —пояснили в полиции.

В итоге подозреваемый доехал на автомобиле до Железнодорожной улицы, где оставил его, забрав предварительно печку, магнитофон и спидометр. Общий ущерб составил 100 тыс. рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, отмечается в сообщении.