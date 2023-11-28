Каршеринговый сервис «Ситидрайв» закупит электромобили Volkswagen

Автопарк каршерингового сервиса «Ситидрайв» в Москве и Петербурге до конца текущего года увеличится на более чем 1,1 тысячи новых автомобилей, сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что с начала 2023 года сервис увеличил свой парк на 40%, до 15 тысяч автомобилей, а количество электромобилей выросло в пять раз.

«До конца года в Москве и Санкт-Петербурге появится более 1100 новых авто. С учетом этого парк сервиса превысит 15 000 единиц. В данный момент "Ситидрайв" занимает второе место на рынке каршеринга в России по размеру автопарка и количеству поездок», – говорится в сообщении.

На текущий момент ассортимент сервиса насчитывает порядка 22 брендов и 52 моделей различного уровня комфортности. За 2023 год компания вывела на линию более 5,3 тыс. новых автомобилей. Текущее обновление обеспечат кроссоверы Chery Tiggo 7 Pro в исполнении Elite.

В планах каршерингового сервиса закупить 29 электромобилей Volkswagen ID.4 и ID.6. Отмечается, что у ID.4 будет доступна версия X с обновленным дизайном фар и бамперов, семиместный электрокар ID.6 первое время будет доступен только в Москве.