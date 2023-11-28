На границе России и Грузии расчистили дорогу

Днем во вторник, 28 ноября, после расчистки Военно-Грузинской дороги движение по ней разрешили большинству видов транспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале управления МЧС России по Северной Осетии.

В МЧС подчеркнули, что с учетом рекомендаций грузинских пограничников дорогой разрешено пользоваться легковушкам и автобусам. Движение открыто в обоих направлениях. Движение большегрузов пока не возобновилось.

Движение по Военно-Грузинской дороге было приостановлено в полдень 27 ноября из-за непогоды. В ночь на 28 ноября сообщалось, что более 2,5 тысячи грузовиков ждут на границе открытия дороги из России в Грузию.

Неделю назад на заснеженной дороге на подъезде к КПП «Верхний Ларс» образовалась пробка. Из-за снегопада люди не могли пересечь границу России и Грузии уже почти сутки.