Toyota представила 700-сильную гоночную Camry для NASCAR

Модифицированный спорткар подготовили специалисты американского подразделения японской марки. Новый автомобиль, стилизованный под дорожную Camry последнего поколения, заменит на трассе прежнюю Camry TRD Next Gen, которая за два прошедших сезона одержала 18 побед. В феврале следующего года на трек Coliseum в Лос-Анджелесе выйдут сразу восемь «заряженных» Camry XSE.

Camry XSE разработали инженеры гоночного подразделения TRD совместно с тюнерами из дизайн-студии Toyota Calty Design. Задачей специалистов была максимальная внешняя адаптация болида под серийный седан. В результате спорткар оборудовали похожими воздуховоды в переднем бампере и аналогичной оптикой. При этом в салоне автомобиля отсутствует привычная обшивка, а также установлен каркас безопасности.

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota