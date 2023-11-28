Автопарк изменился: названы самые популярные машины для работы в такси

В 2023 году наиболее востребованными автомобилями для работы в такси стали LADA Granta и Cherry Tiggo 7 Pro. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ГК «Альфа-Лизинг».

Сообщается, что почти половина всего обновленного автопарка такси приходится на машины китайского и отечественного автопрома. Причиной этому является уход из России европейских и корейских концернов и исчерпание предложений на вторичке.

Помимо «Гранты» и Cherry Tiggo 7 Pro, автопарк такси часто пополняли следующими автомобилями:

По данным издания, сейчас средняя стоимость авто в такси составляет 1,4 млн рублей – это на 25% выше цены, которая была в начале года.