Автопарк изменился: названы самые популярные машины для работы в такси
В 2023 году наиболее востребованными автомобилями для работы в такси стали LADA Granta и Cherry Tiggo 7 Pro. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ГК «Альфа-Лизинг».
Сообщается, что почти половина всего обновленного автопарка такси приходится на машины китайского и отечественного автопрома. Причиной этому является уход из России европейских и корейских концернов и исчерпание предложений на вторичке.
Помимо «Гранты» и Cherry Tiggo 7 Pro, автопарк такси часто пополняли следующими автомобилями:
По данным издания, сейчас средняя стоимость авто в такси составляет 1,4 млн рублей – это на 25% выше цены, которая была в начале года.
Чтобы не купить автомобиль, который работал в такси, перед покупкой проверяйте историю авто через сервис «Автокод». Отчет покажет реальный пробег машины, а также использовалась ли она в коммерческих целях, участвовала ли в авариях и многое другое.