«Тинькофф Авто» и «Москвич» подписали меморандум о сотрудничестве

Банк «Тинькофф» и автопроизводитель «Москвич» подписали меморандум о сотрудничестве по продаже машин российской марки. Партнерство призвано популяризировать отечественные автомобили на рынке, а также развивать дистанционный канал продаж.

«Клиенты "Тинькофф Авто" смогут приобрести автомобили "Москвич" по рекомендуемой розничной цене с доставкой до дома. Решение всех вопросов, связанных с покупкой и обслуживанием авто — от выбора модели, цвета и комплектации до записи на тест-драйв, оформления заказа и документов — доступно онлайн без необходимости посещать дилерский центр», — говорится в пресс-релизе.

В компании уточнили, что действие меморандума продлится до ноября 2026 года. В «Тинькофф Авто» подчеркнули, что подписанное соглашение с автоконцерном является важной вехой. В планах партнеров не только расширять взаимоотношения в рамках сервиса по продаже автомобилей, но и двигаться в направлении дальнейшей экспансии на рынок, отметил руководитель «Тинькофф Авто» Денис Мусиенко.