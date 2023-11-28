Honda отзывает около 300 тыс. новых Accord и HR-V из-за ремня безопасности

Информация, предоставленная Национальным управлением по безопасности дорожного движения США (NHTSA), указывает на то, что модели Honda Accord и Honda HR-V 2022 и 2023 годов выпуска могут содержать преднатяжители передних ремней безопасности, в которых отсутствует ключевая заклепка. Эта деталь необходима для крепления определенных компонентов, и её отсутствие может повысить риск недостаточной защиты водителя и переднего пассажира при ДТП.

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Отсутствие заклепки делает эти автомобили некомплектными по федеральным стандартам безопасности транспортных средств. Проблема была впервые обнаружена Honda в мае, после чего компания начала расследование, выявившее необходимость отзыва. Пока нет данных о травмах или летальных исходах, связанных с этим дефектом, отмечает сайт Тарантас Ньюс.