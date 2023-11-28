Honda отзывает около 300 тыс. новых Accord и HR-V из-за ремня безопасности
Информация, предоставленная Национальным управлением по безопасности дорожного движения США (NHTSA), указывает на то, что модели Honda Accord и Honda HR-V 2022 и 2023 годов выпуска могут содержать преднатяжители передних ремней безопасности, в которых отсутствует ключевая заклепка. Эта деталь необходима для крепления определенных компонентов, и её отсутствие может повысить риск недостаточной защиты водителя и переднего пассажира при ДТП.
Отсутствие заклепки делает эти автомобили некомплектными по федеральным стандартам безопасности транспортных средств. Проблема была впервые обнаружена Honda в мае, после чего компания начала расследование, выявившее необходимость отзыва. Пока нет данных о травмах или летальных исходах, связанных с этим дефектом, отмечает сайт Тарантас Ньюс.
Для устранения проблемы Honda свяжется с владельцами автомобилей и предложит бесплатную диагностику и замену деталей в авторизованных дилерских центрах. Оценки производителя говорят, что лишь около 1% из 303 770 отозванных автомобилей, что составляет приблизительно 3 038 машин, фактически имеют данный дефект.