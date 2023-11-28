В Иране откажутся от еще одного Peugeot

Крупнейший автопроизводитель Ирана Iran Khodro (IKCO) принял решение отказаться от модели Peugeot Pars в ближайшие месяцы. Об этом сообщает Drom.ru со ссылкой на тегеранские СМИ.

Данная модель производится в Иране с 2002 года. Она является рестайлинговой версией седана 405, который во Франции создавали в 1987-1997 годах, а в Исламской Республике — в 1992-2020-м.

Информации о том, почему компания отказывается от данной модели, пока нет.

Ранее замглавы министерства промышленности, рудников и торговли Ирана Манучехр Мантеги и генеральный директор ФГУП «НАМИ» Федор Назаров провели в Тегеране переговоры по поводу совместного производства автомобилей и автозапчастей.