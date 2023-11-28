В Иране откажутся от еще одного Peugeot
Крупнейший автопроизводитель Ирана Iran Khodro (IKCO) принял решение отказаться от модели Peugeot Pars в ближайшие месяцы. Об этом сообщает Drom.ru со ссылкой на тегеранские СМИ.
Данная модель производится в Иране с 2002 года. Она является рестайлинговой версией седана 405, который во Франции создавали в 1987-1997 годах, а в Исламской Республике — в 1992-2020-м.
Информации о том, почему компания отказывается от данной модели, пока нет.
Ранее замглавы министерства промышленности, рудников и торговли Ирана Манучехр Мантеги и генеральный директор ФГУП «НАМИ» Федор Назаров провели в Тегеране переговоры по поводу совместного производства автомобилей и автозапчастей.
Сторонам удалось обсудить развитие сотрудничества между ФГУП «НАМИ» и Iran Khodro и Saipa, внедрение стандартов на продукции «Иран Ходро» и «Сайпа» ФГУП «НАМИ», имеющим одобрение европейской марки, сокращение расходов на экспорт продукции «Иран Ходро» и «Сайпа» в Россию» и меры повышения конкурентоспособности иранских машин на рынке РФ.