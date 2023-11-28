Китайский XPeng показал прототип летающего электромобиля Voyager X2

Китайский производитель электромобилей XPeng продемонстрировал на пекинской выставке China International Supply Chain Expo (CISCE) прототип летающего электромобиля.

Китайский XPeng показал прототип летающего электромобиля Voyager X2
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Как передает с места события корреспондент РИА Новости, этот двухместный пассажирский беспилотник XPeng Voyager X2 способен разгоняться до скорости в 130 километров в час и подниматься на высоту до километра.

Летающее авто весит 560 килограммов и работает от аккумулятора. Зарядки хватает, чтобы продержаться в воздухе 35 минут.

Год назад на выставке в Дубае он совершил свой первый полет.

Выставка China International Supply Chain Expo (CISCE) стартовала во вторник, 28 ноября, и продлится до 2 декабря. Заявку на участие подали 515 компаний со всего мира.

На площади в 100 тысяч квадратных метров выставлены стенды компаний из США, Японии, Великобритании, Германии и многих других стран.