Китайский XPeng показал прототип летающего электромобиля Voyager X2
Китайский производитель электромобилей XPeng продемонстрировал на пекинской выставке China International Supply Chain Expo (CISCE) прототип летающего электромобиля.
Как передает с места события корреспондент РИА Новости, этот двухместный пассажирский беспилотник XPeng Voyager X2 способен разгоняться до скорости в 130 километров в час и подниматься на высоту до километра.
Летающее авто весит 560 килограммов и работает от аккумулятора. Зарядки хватает, чтобы продержаться в воздухе 35 минут.
Год назад на выставке в Дубае он совершил свой первый полет.
Выставка China International Supply Chain Expo (CISCE) стартовала во вторник, 28 ноября, и продлится до 2 декабря. Заявку на участие подали 515 компаний со всего мира.
На площади в 100 тысяч квадратных метров выставлены стенды компаний из США, Японии, Великобритании, Германии и многих других стран.