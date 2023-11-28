Китайский XPeng показал прототип летающего электромобиля Voyager X2

Китайский производитель электромобилей XPeng продемонстрировал на пекинской выставке China International Supply Chain Expo (CISCE) прототип летающего электромобиля.

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Как передает с места события корреспондент РИА Новости, этот двухместный пассажирский беспилотник XPeng Voyager X2 способен разгоняться до скорости в 130 километров в час и подниматься на высоту до километра.

Летающее авто весит 560 килограммов и работает от аккумулятора. Зарядки хватает, чтобы продержаться в воздухе 35 минут.

Год назад на выставке в Дубае он совершил свой первый полет.

Выставка China International Supply Chain Expo (CISCE) стартовала во вторник, 28 ноября, и продлится до 2 декабря. Заявку на участие подали 515 компаний со всего мира.