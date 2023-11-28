Названа технология, которая сильно изменит рынок электромобилей

Инновационная технология сменных батарей может изменить рынок электромобилей. Как сообщает Quto.ru, такой подход позволяет экономить время на зарядке аккумулятора и может привести к полной замене привычных авто с двигателями внутреннего сгорания.

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Процедура подразумевает собой замену разряженного аккумулятора на полностью заряженный. Подразумевается, что время манипуляций должно занимать не более, чем заправка автомобиля с ДВС на бензине. Таким образом электрокары станут полноценной альтернативой, при этом более экономичной и экологичной, чем классические машины.

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Конструкция сменных аккумуляторов существенно отличается от традиционных — их разрабатывают с учетом возможности легкого извлечения и взаимозаменяемости. Корпус у них более прочный, а приоритетом остается высокая плотность энергии, которая нужна для сохранения работоспособности при частых заменах.

При этом у такого подхода есть и ощутимые минусы. Для создания и поддержания сети станций замены нужны огромные первоначальные инвестиции, тогда как вложение это довольно рискованное. Традиционные зарядные станции имеют массу недостатков, но они проще и дешевле в установке и обслуживании. Станции же, кроме сложного оборудования, должны снабжаться аккумуляторами хорошего качества.

Еще одной проблемой является необходимость стандартизации батарей, а значит и платформ электромобилей. Это вызывает опасения из-за сложностей проектирования и производства различных моделей EV. Кроме того, вопросы есть и к долговечности сменных батарей.

Отметим, что сейчас замена аккумуляторов уже производится популярной китайской маркой Nio. Они строят специализированные автоматизированные станции замены. Автомобилисты подъезжают к ней, а автоматизированная система находит, извлекает и заменяет разряженную батарею. Сам сервис Nio Power Swap подталкивает китайцев покупать автомобили именно этой марки, поскольку замена аккумуляторов удобнее и быстрее, чем зарядка. Кроме того, им предлагают подписку на батареи — покупать их не обязательно.