Lotus выпустила фирменный зарядный терминал

Компания Lotus разработала собственную зарядную станцию. Фирменные скоростные «чарджеры» уже начали устанавливать в Китае, а в следующем году они появятся в Европе и на Ближнем Востоке. Батарею кроссовера Eletre R от такого терминала можно зарядить с 10 до 80 процентов всего за 20 минут. Ну а пять минут подключения дадут дополнительные 142 километра.

Главным сдерживающим фактором при покупке электромобиля по-прежнему остается неразвитость зарядной инфраструктуры. Причем согласно результатам опроса Energy Policy Institute, проблема одинаково волнует жителей как крупных городов, так и сельской местности. В компании Lotus этим тоже обеспокоены, поэтому разработали собственные скоростные терминалы. Их уже начали устанавливать в Китае, а во втором квартале 2024 года фирменные станции Lotus появятся в Европе и на Ближнем Востоке.

Motor.ru

Официально разработка Lotus называется «пакетом решений для зарядки электрокаров», и адресован он в первую очередь бизнес-клиентам. Пакет включает в себя три устройства, каждое — с системой жидкостного охлаждения. Это 450-киловаттный «чарджер» All-in-One DC Charger; модульный силовой шкаф Power Cabinet, поддерживающий выходную мощность до 480 киловатт; а также терминал Charging Unit с максимальным выходным током 600 ампер.

По словам Lotus, пять минут подключения к All-in-One DC Charger позволят кроссоверу Eletre R проехать ещё 142 километра (от 350 кВт удастся получить только 120 км). А с 10 до 80 процентов его батарея (112 кВт•ч) наполнится всего за 20 минут. Правда, пока Eletre R может получать энергию с максимальной мощностью 430 киловатт. Для сравнения: у минивэна Xpeng G9 этот показатель составляет 445 киловатт, а у Li Mega — фантастические 552.