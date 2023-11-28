Флагманский Tank 800 заметили в камуфляже
Фотошпионам удалось подловить на дороге закамуфлированный флагманский Tank 800. Об этом сообщает «Авторевю».
В КНР ранее рассекретили серийный облик внедорожника Tank 700.
На кадрах видно, что последняя модель сохранила формы и пропорции концепт-кара. Машине дали массивную решетку радиатора с вертикальными прутьями. Автопроизводитель решил пересмотреть лишь формы задних фонарей и пятой двери.
Машина получила фирменную гибридную силовую установку Hi4-T. Общая отдача системы составляет 523 л.с. и 850 Нм. Автомобиль построили на новейшей платформе D71.
Уточняется, что серийный Tank 800 начнут продавать на рынке Китая уже в предстоящем году.
В стране уже продают Tank 700. Его стоимость составляет 700 тысяч юаней, или 97 тысяч долларов. По предварительным данным, цена на Tank 800 будет выше.
Ранее директор российского офиса Tank Александр Чеховский заявил об отсутствии у российского завода Haval планов выпускать автомобили китайского бренда.