Флагманский Tank 800 заметили в камуфляже

Фотошпионам удалось подловить на дороге закамуфлированный флагманский Tank 800. Об этом сообщает «Авторевю».

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В КНР ранее рассекретили серийный облик внедорожника Tank 700.

На кадрах видно, что последняя модель сохранила формы и пропорции концепт-кара. Машине дали массивную решетку радиатора с вертикальными прутьями. Автопроизводитель решил пересмотреть лишь формы задних фонарей и пятой двери.

Машина получила фирменную гибридную силовую установку Hi4-T. Общая отдача системы составляет 523 л.с. и 850 Нм. Автомобиль построили на новейшей платформе D71.

Уточняется, что серийный Tank 800 начнут продавать на рынке Китая уже в предстоящем году.

В стране уже продают Tank 700. Его стоимость составляет 700 тысяч юаней, или 97 тысяч долларов. По предварительным данным, цена на Tank 800 будет выше.