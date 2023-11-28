Добротная немецкая машина на полном приводе за 1 млн рублей

Если делать упор на ресурс и минимизацию вложений в ремонт, то дизель и V6 – не лучший выбор. Дизель, помимо типичных капризов, наделен быстрым растяжением цепи ГРМ, слабым демпферным шкивом коленвала и отказами стартера.



У V6 непосредственный впрыск и обильный нагар. По крайней мере, у 2.4 впрыск распределенный, что проще и надежнее. Хотя масложор тоже случается, и ресурс цепи ГРМ нестабилен, и фазорегуляторы нестойкие.



Автомат остался только джиэмовский 6T40/6T45, до 2013 года в домодернизированной версии – с проблемным пружинным кольцом и быстро изнашивающимися втулками. Склонен к перегреву (ставят дополнительный радиатор). Так что самым рациональным сочетанием при пробегах от 100 тысяч и более выглядит 2.4 с МКП.



Ходовая крепкая и долговечная, рулевая рейка – не очень. Есть пара типовых глюков электроники. Кузов отлично защищен от коррозии.