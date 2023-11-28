Haval позаимствовал у Bugatti название нового кроссовера

В 2024 году в продажу поступит кроссовер Haval с названием как у гиперкара. Для модели было выбрано имя Veyron — так же называется и гиперкар Bugatti, который выпускался с 2005 по 2015 год. Концерн Great Wall, в который входит марка Haval, по всей видимости не опасается иска со стороны французского автопроизводителя, потому что ведет активную подготовку к запуску своего Veyron в Китае. Продажи начнутся в 2024 году, а пока компания запатентовала дизайн будущей модели.

Уже известно, что кроссовер Haval Veyron получит гибридную силовую установку Hi-4 с ДВС и двумя электромоторами мощностью около 380-460 лошадиных сил и сможет проезжать на чистом электричестве до 100 километров. Его основными конкурентами на рынке Китая будут Li Auto Li 7 и L8, Huawei Aito M7 и BYD Tang, соответственно он будет в ними в одной ценой категории — примерно 200 тысяч юаней (2,5 миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня).

CarNewsChina

CarNewsChina

CarNewsChina

CarNewsChina

CarNewsChina

Что касается дизайна, то Veyron одновременно напоминает Tank 400 и Tank 700, а также недавно представленный Haval Raptor — еще одну модель с позаимствованным у зарубежного автомобиля названием (Ford F-150 Raptor). Портал CarNewsChina публикует патентные изображения Haval Veyron, а также составленные по ним рендеры от независимого дизайнера. Видимо, фишкой кроссовера станут фонари, соединенные светящейся полосой и заходящие на задние стойки.