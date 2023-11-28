Названа стоимость китайского Oting Paladin

В России появился китайский кроссовер Oting Paladin на замену Pajero Sport. По крайней мере, именно так говорят представители компании Sinomach, которая и организовала поставки Паладинов на российский рынок. Старт продаж намечен на января 2024 года, цены уже объявлены: Oting Paladin можно будет купить у официальных дилеров Sinomach за 3,8-4,5 миллиона рублей. Модель предложат как с задним, так и с полным приводом, а комплектаций у нее будет четыре.

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Сама Sinomach производит промышленное оборудование в Китае, однако у компании есть пятилетнее дистрибьюторское соглашение с Zhengzhou Nissan, которое позволяет возить в Россию автомобили, построенные на платформе японского автопроизводителя. Первым из них станет Oting Paladin на базе Nissan Terra: это кроссовер длиной 4,8 метра (как и Mitsubishi Pajero Sport), оснащенный турбодизелем Mitsubishi объемом 2,0 литра. Мотор развивает 228 лошадиных сил и работает в тандеме с восьмидиапазонным автоматом.

Sinomach

Sinomach

Sinomach

Sinomach

Sinomach

У Paladin двухрычажная независимая подвеска и многорычажная сзади. В базовой версии привод задний, а в остальных — подключаемый полный.

На выбор предложат четыре комплектации: «Делюкс» за 3 799 000 рублей (привод у такого кроссовера задний), «Премиум» стоимостью 4 249 000 рублей (привод — полный, как и у остальных версий), «Интеллект» по цене 4 399 000 рублей и «Престиж» за 4 499 000 рублей.