«Автотор» показал российско-китайский электрогрузовик Brock

«Автотор» представил электрический грузовик Brock 75. Brock — российская марка грузовой техники, выпускаемой совместно с китайской Foton Motor. «Автотор» представил электрический грузовик Brock 75. Brock — российская марка грузовой техники, выпускаемой совместно с китайской Foton Motor. На экспозиции, организованной на Международной выставке-форуме «Россия» в рамках заседания Совета Евразийской экономической комиссии, вживую показали одну из двух моделей — Brock 75. Она оснащена «батарейной» силовой установкой и бункеровозной надстройкой от компании «Москоммаш», позволяющей перевозить до 3,5 тонны груза.

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Brock 75 — это электрогрузовик полной массой 7,5 тонны. В движение его приводит 156-сильный двигатель, который запитывается от литий-железно-фосфатной батареи емкостью 81 киловатт-часа. Она обеспечивает до 300 километров хода на одной зарядке, а пополнить запас энергии от экспресс-устройства можно за два часа.

Утверждается, что грузовик работает в широком диапазоне нагрузок и климатических условий в том числе благодаря системе терморегуляции батареи. В оснащении есть «уникальный для российского рынка» комплекс ассистирующих систем, а также кондиционер, центральный замок и электростеклоподъемники. На шасси можно установить разные надстройки.

Производство грузовиков под маркой Brock стартовало 8 сентября. Помимо Brock 75, «Автотор» выпускает 16-тонную модель с индексом 160, мотором на 218 сил и более крупным аккумулятором емкостью 246 киловатт-часов. Запас хода у более тяжелого грузовика такой же — 300 километров.