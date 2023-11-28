В РФ предложили создать велополицию

Институт исследования проблем современной политики выступил с предложением создать в составе ГИБДД велобатальон или велополицию для оперативного реагирования на нарушения ПДД. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующее письмо.

В нем отмечается, что за последнее время в России увеличилось количество случаев дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов, особенно на тротуарах, по которым можно ездить только в исключительных ситуациях.

«К сожалению, велосипедисты, а это преимущественно курьеры, занимающиеся доставкой еды, регулярно пренебрегают ПДД и создают угрозу безопасности для пешеходов», — говорится в письме.

Его авторы уверены, что с ростом популярности доставки в РФ, который уже заметен, продолжит увеличиваться и количество аварийных ситуаций на тротуарах. При этом ответственности в большинстве из них велосипедисты не несут, на что во многом влияют трудности в их поимке, с которыми сталкиваются сотрудники ГИБДД.