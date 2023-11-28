В российском регионе будут платить за информацию о пьяных водителях

Жителям Мурманской области будут выплачивать по пять тысяч рублей за информацию о пьяных водителях. По данным информационного агентства «РИА Новости», правительство региона собирается поощрять местных граждан за подобную информацию. Денежные средства планируют выплачивать с первого января 2024 года. При этом Мурманская область – не первый регион, который ввел выплаты за сообщения о нетрезвых автомобилистах.

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Жители Мурманской области смогут заработать пять тысяч рублей за информировании полиции о лицах, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. В настоящий момент соответствующий проект размещен на электронном портале региона. В случае его одобрения граждане начнут получать денежные вознаграждения с начала 2024 года.

Мурманская область может стать очередным регионом, в котором предусмотрены выплаты за информацию о нетрезвых водителях. Аналогичную практику ранее ввели в Ямало-Ненецком автономном округе и в Нижегородской области. Кроме того, три тысячи рублей выплачивают за подобную информацию бдительным жителям Республики Коми.