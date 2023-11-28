В Нижегородской области захотели возобновить выпуск машин собственного бренда

Губернатор Нижегородской области Глеб Никиткин заявил, что планирует возобновить в регионе производство машин под собственным брендом. Его слова приводит ТАСС.

Никиткин отметил, что в настоящее время автопром в Нижегородской области «окреп» и теперь не так сильно зависим от конъюнктуры и поставщиков. По его словам, сейчас у региона «больше выбора, вариантов и возможностей» и уже ведется активная работа над расширением линейки производимых автомобилей.

«Надеемся, что у нас получится в недалеком будущем вернуть в Нижегородскую область производство легковых автомобилей под собственными брендами. Мы ждем отечественный, нижегородский, бренд», — сказал губернатор в интервью ТАСС на Международной выставке-форуме «Россия».

Также Никиткин указал, что по итогам девяти месяцев 2023 года индекс автопроизводства в Нижегородской области после падения в 2022 году вырос на 10%, особенно в части автобусов.