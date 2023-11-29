Чем трасса "Восток" уже готова удивить туристов

Трасса М-12 "Восток" станет пилотным проектом развития автотуризма в России. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. В декабре магистраль будет полностью открыта от Москвы до Казани.

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"РГ" узнала, насколько эта трасса удобна для туристов на колесах и какие достопримечательности можно увидеть по дороге. Конечно, туристов волнует цена вопроса, ведь трасса платная. Добраться от Москвы до Арзамаса на легковушке обойдется в 2821 рубль (для водителей с транспондером -скидка до 15%). Недешево, говорят водители, но сэкономленное время того стоит. Когда скоростная трасса полностью откроется, добраться из Казани до Москвы можно будет вдвое быстрее: 6,5 часа вместо 12.

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А вот с инфраструктурой на нижегородском участке М-12 "пока не очень", сетуют автомобилисты. С пустым баком сюда лучше не выезжать. На карте "Автодора" сейчас отмечены две заправки - у Мурома и уже у Арзамаса, а между ними 108 километров. Площадок для отдыха нет, они появятся позже, как и гостиница.

Первый татарстанский участок от чувашского Шумерли до пересечения с автодорогой Р-241 Казань - Буинск - Ульяновск открыли 15 ноября. Проезд по нему для легковых авто стоит 784 рубля. Здесь уже открыты две многофункциональные зоны сервиса, где можно пообедать, отдохнуть, принять душ, даже постирать. Есть две временные контейнерные автозаправочные станции.

Российская газета

"Многофункциональные зоны будут расположены по ходу трассы примерно через каждые 50 километров", - заверяет руководитель проекта 8-го этапа трассы М-12 (госкомпания "Автодор") Рашит Хазипов. Сейчас на открытых участках трассы их 11, до конца года должно стать 16. Вдоль трассы уже строят вышки связи.

Однако на Казани трасса не закончится. В следующем году по ней можно будет доехать уже до Екатеринбурга, затем ее продлят до Тюмени. В ноябре вышло постановление правительства РФ, которое в состав трассы включило несколько участков, в том числе автомобильную дорогу Р-351 Екатеринбург - Тюмень.

Что касается туристической привлекательности трассы, то путешественникам действительно есть что посмотреть по дороге. В Арзамасе, а до него от М-12 около 10 километров, 146 памятников. В августе 2023 года после реставрации открыли Воскресенский кафедральный собор, заложенный еще в 1814 году. От Арзамаса до Дивеева 61 километр, а до Сарова - 71, оба входят в паломническо-туристический кластер. Правда, Саров остается закрытым городом, но если заранее оформить пропуск, можно посетить храмы Серафима Саровского, Иоанна Предтечи и подземный храм Киево-Печерских чудотворцев. А в Арзамасском районе можно посетить паломнический центр в Дивееве.

В 2024 году по М-12 можно будет доехать до Екатеринбурга. Затем и до Тюмени. А в перспективе - до Владивостока

Проезжая по М-12 в Татарстане, также попутно встречается множество достопримечательностей. И это не только объект Всемирного наследия ЮНЕСКО Казанский кремль. Трасса проходит через несколько городов, включая Менделеевск и Чистополь - одно из двух расположенных в республике исторических поселений федерального значения. Там, кстати, есть свой кремль, служивший оборонной крепостью во времена Казанского ханства.

По пути можно заехать в город Булгар, чтобы увидеть памятник исламской архитектуры - руины Булгарской крепости, построенной в VIII-X веках. Есть на трассе деревня Старожилово, где можно познакомиться с традициями и бытом татарского села.

Мишустин по видеосвязи запустил движение по новому участку трассы М-12 "Восток"

"В ноябре 2023 года количество бронирований отелей автопутешественниками увеличилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - отмечает гендиректор российского сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ Алексей Черепахин. - Кстати, Казань и Нижний Новгород находятся в десятке самых популярных направлений для автотуризма. Ценность М-12 еще и в том, что она проходит мимо Орехово-Зуево, Мурома, Арзамаса, Шумерли и Канаша. Возможно, новая трасса вдохнет новую жизнь в эти старинные города, приведет к развитию туристической инфраструктуры".