Перечислены топовые модели BMW в новых линейках iX

Компания BMW намерена провести комплексную модернизацию полностью электрического кроссовера iX3 и одновременно представить электрический вариант BMW X4, получивший название iX4. Эти электрические кроссоверы будут построены на базе перспективной архитектуры Neue Klasse.

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Ожидаются различные варианты силовой и электрической версий, а инсайдерская информация намекает на возможные флагманские модели, такие как BMW iX3 M60 xDrive и BMW iX4 M60 xDrive.

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Второй BMW iX3, первый iX4

rubmw.ru

Компания BMW намерена провести комплексную модернизацию своего полностью электрического кроссовера iX3 и одновременно представить электрический вариант BMW X4, получивший название iX4. Эти электрические кроссоверы будут построены на базе перспективной архитектуры Neue Klasse и запланированы к выпуску соответственно на 2025 (iX3 NA5) и 2026 (iX4 NA7) годы. Ожидаются различные варианты силовой и электрической гаммы, а инсайдерская информация намекает на возможные флагманские модели, такие как BMW iX3 M60 xDrive и BMW iX4 M60 xDrive.

Пока на дорогах нет тестовых автомобилей BMW iX4, но мы ожидаем их появления в следующем году. Интересно, что BMW не планирует выпускать ни бензиновый, ни дизельный X4, в отличие от X3, который получит варианты с двигателем внутреннего сгорания на платформе CLAR (кодовое название G45). Что касается iX3, то выпуск второго поколения EV запланирован на июль 2025 года на новом заводе BMW в Дебрецене (Венгрия). Часть объемов производства iX3, скорее всего, достанется и заводу в Сан-Луис-Потоси (Мексика).

На более поздних этапах жизненного цикла в модельный ряд может войти iX3 M ("ZA5"). Появление на дорогах второго поколения модели, скорее всего, означает, что BMW приступила к реальным испытаниям батарей Gen6 с круглыми ячейками. В конце октября люксовый автопроизводитель начал мелкосерийное производство круглых элементов, которые будут устанавливаться в электромобили Neue Klasse.