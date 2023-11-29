Озвучены планы компании ALPINA на ближайшее время

Согласно информации из достоверных источников, ALPINA не планирует выпускать новую версию популярного B5 Sedan или B5 Touring. Разумеется, это касается и дизельных версий D5. Неизвестно, почему небольшой автопроизводитель отказался от разработки нового поколения B5/D5, но, скорее всего, это напрямую связано с приобретением марки компанией BMW. В 2022 г. BMW AG и ALPINA Burkard Bovensiepen GmbH & Co. достигли соглашения, обеспечивающего долгосрочное будущее ALPINA.

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На данный момент все идет согласно плану: ALPINA разрабатывает, производит и продает модифицированные модели BMW до 2025 г., поскольку еще в 2020 г. обе марки продлили долгосрочное соглашение на пять лет. Согласно этому соглашению, продукция ALPINA по-прежнему будет проходить предварительную сборку на производственных линиях BMW, после чего ее перевезут в Бухлоэ, расположенный недалеко от Мюнхена, где она будет подвергаться обработке ALPINA. Это соглашение не будет меняться до 2025 года.

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После 2025 года текущая программа производства автомобилей в штаб-квартире ALPINA в Бухлоэ будет прекращена. Сервисное обслуживание, производство запчастей и аксессуаров будет продолжаться в Бухлоэ, но основного производства автомобилей не будет, что скажется на рабочих местах. BMW постарается найти для многих сотрудников ALPINA работу в компании BMW, а также у других поставщиков и партнеров по разработке.

ALPINA B5 - один из лучших автомобилей 5-й серии, когда-либо созданных