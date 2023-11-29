Озвучены планы компании ALPINA на ближайшее время

Планы ALPINA на ближайшее время
Согласно информации из достоверных источников, ALPINA не планирует выпускать новую версию популярного B5 Sedan или B5 Touring. Разумеется, это касается и дизельных версий D5. Неизвестно, почему небольшой автопроизводитель отказался от разработки нового поколения B5/D5, но, скорее всего, это напрямую связано с приобретением марки компанией BMW. В 2022 г. BMW AG и ALPINA Burkard Bovensiepen GmbH & Co. достигли соглашения, обеспечивающего долгосрочное будущее ALPINA.
На данный момент все идет согласно плану: ALPINA разрабатывает, производит и продает модифицированные модели BMW до 2025 г., поскольку еще в 2020 г. обе марки продлили долгосрочное соглашение на пять лет. Согласно этому соглашению, продукция ALPINA по-прежнему будет проходить предварительную сборку на производственных линиях BMW, после чего ее перевезут в Бухлоэ, расположенный недалеко от Мюнхена, где она будет подвергаться обработке ALPINA. Это соглашение не будет меняться до 2025 года.
После 2025 года текущая программа производства автомобилей в штаб-квартире ALPINA в Бухлоэ будет прекращена. Сервисное обслуживание, производство запчастей и аксессуаров будет продолжаться в Бухлоэ, но основного производства автомобилей не будет, что скажется на рабочих местах. BMW постарается найти для многих сотрудников ALPINA работу в компании BMW, а также у других поставщиков и партнеров по разработке.
ALPINA B5 - один из лучших автомобилей 5-й серии, когда-либо созданных
На протяжении последних десятилетий ALPINA B5 неизменно считалась одним из лучших автомобилей BMW 5-й серии, которые можно купить. ALPINA выпустила три поколения B5: E60, F10 и G30. Для сравнения, у D5 было только два поколения: F10 и G30. После продажи своего фирменного стиля и бренда ALPINA родственной компании в Мюнхене ALPINA попрощалась с модельным рядом B5, выпустив ограниченную серию B5 GT. В то время как выпуск ALPINA B5 или D5 не планируется, ходят слухи, что ALPINA B7 может появиться в будущем, после того как BMW выпустит свою 7 Series Facelift. Конечно, подробности о новом B7 не раскрываются, но, скорее всего, он будет предлагаться только с V8 TwinTurbo. Выпуск ALPINA i7 не планируется.