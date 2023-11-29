"Москвич" рассказал о планах до 2028 года: новые модели и рестайлинг существующих

В рамках выступления на международном форуме "Российский промышленник", открывшемся 29 ноября в Санкт-Петербурге, директор по производству завода "Москвич" Олег Масляков рассказал о планах компании на ближайшие четыре года.

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В обозначенный период "Москвич" планирует начать выпуск новой модели "Москвич 2" и гибридного "Москвич 5", пишет РИА Новости со ссылкой на презентацию топ-менеджера.

"Москвич" без электрифицированной трансмиссии появится уже в первой половине 2024 года. Ранее "РГ" рассказывала подробности о габаритах и технической составляющей будущей новинки. Также в следующем году, ближе к концу, московский автозавод презентует кроссовер D-класса "Москвич 8" .

Масляков сообщил, что до 2028 года в планы автопроизводителя входит рестайлинг моделей, выпускающихся в настоящее время: кроссовера "Москвич 3" и седана/лифтбека "Москвич 6".