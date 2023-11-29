В Гуанчжоу на автосалоне показали машины, имеющие шансы доехать до России

В Китае прошел юбилейный, 20-й автосалон в Гуанчжоу. По масштабам он, конечно, не сравним ни с Пекинским, ни с Шанхайским, да и мировым автошоу не считается. Однако и здесь есть на что посмотреть. Тем более что многие представленные новинки имеют все шансы в ближайшем будущем оказаться на российском рынке.

Начнем с Tank 700 от Great Wall Motor. На выставке представлен гибридный вариант с приставкой Hi4-T в названии. Этот полноразмерный внедорожник станет флагманской моделью среди всех Tank. Силовая установка гибридного Tank 700 представляет собой 3-литровый V6 и электромотор с отдачей в 517 л.с. и 750 Нм. Он оснащается автоматической 9-ступенчатой коробкой передач.

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Бензиновый вариант, кстати, оснащается тем же V6, но без электромоторов. А его отдача составляет 360 л.с. И, скорее всего, именно его будут поставлять на рынок России. Тем более что официально на нашем рынке присутствуют такие модели, как Tank300 и Tank500. И хотя вопросов у потребителей к этим моделям хватает, возможно, во флагманской версии они будут решены.

Кстати, машины с чисто бензиновыми двигателями, что на этом автосалоне, что на предыдущем шанхайском, можно буквально по пальцам пересчитать. Они становятся раритетом. Все больше превалируют либо электромобили, либо в лучшем случае гибридные авто.

Так, например, Geely представила электрический седан, который вполне мог бы подойти агенту 007. Тем более и называется он Zeekr 007. У него интересный дизайн с единым светодиодным элементом в передней части. На этот элемент владелец может выводить различные символы или надписи, общаясь с другими участниками дорожного движения. В тыльной части также присутствует единая светодиодная полоса. А роль заднего стекла выполняет панорамная крыша.

Начальная версия получит заднеприводный вариант и будет оснащаться электромотором 204 л.с., который позволит разогнать машину до 100 км/ч за 6,5 секунды. Но будет и полноприводная версия этого седана.

Компания BYD представила новейшую модель Sea Lion 07, которая должна конкурировать с Tesla Model Y. Это кросс-купе, построенный на платформе e-Platform 3.0. Его точные характеристики пока не раскрываются.

Нельзя обойти своим вниманием и минивэны. Например, Xpeng X9. Его главная особенность - управляемая задняя ось. В салоне X9 - 7 мест с компоновкой 2 + 2 + 3. Для машины доступны три варианта запаса хода: 610, 640 и 702 км. В движение X9 приводит либо один электромотор на задней оси мощностью 320 л.с., либо (в полноприводной версии) два мотора уже на 503 л.с.

Минивэны, кстати, еще не столь давно не пользовались широкой популярностью в России. Но в связи с развитием семейного автотуризма они стали востребованы на рынке. Тем более что были доступны корейские машины того же класса. Особенно полноприводные. Но сейчас продукция корейского автопрома стала практически недоступной. И рынок схлопнулся. Может, новую жизнь в него вдохнут минивэны из Поднебесной?

Сейчас корейский автопром стал практически недоступен. И рынок схлопнулся. Может, новую жизнь в него вдохнут минивэны из Поднебесной?

Представлен был также обновленный внедорожник Beijing BJ80. Надо сказать, что с предыдущей версией наши соотечественники уже знакомы. Их завозят по параллельному импорту.

Это, тот самый случай, когда производитель отдал дань не моде на электрификацию, а традиции. Всем своим видом этот внедорожник напоминает Mercedes-Benz G-Class. Квадратная форма кузова, угловатый, но комфортный салон. Машина оснащается 2,3-литровой бензиновой турбочетверкой мощностью 250 л.с. и шестиступенчатой автоматической коробкой. Но есть версия с 3-литровым бензиновым турбомотором V6 мощностью 280 л.с. и восьмиступенчатой автоматической коробкой. Привод - подключаемый полный.

Компетентно

Денис Бобылев, обозреватель сайта "Китайские автомобили":

- Моторшоу в Гуанчжоу стало одним из самых важных событий автомобильной сферы Поднебесной в этом году. Всего на автосалоне было представлено более 1100 автомобилей. Из них 41% пришелся на гибридные и электрические модели. Данная пропорция указывает на активный переход китайских производителей от традиционных автомобилей с ДВС к "зеленым" моделям. Очевидно, что такая тенденция затронет и рынок России, на котором уже стали активно появляться электрические и гибридные автомобили.

В рамках автосалона в Гуанчжоу компания Chery представила модели семейства Fulwin, оснащенные гибридными установками. Ими стали компактный кроссовер на базе Jaecoo J7 и брат-близнец Arrizo 8. Ранее гибридные версии Jaecoo J7 и Arrizo 8 обещали привезти и на рынок России. Не исключено, что они получат экстерьер и технические параметры, схожие с моделями Fulwin. На автосалоне также показали гибридные Voyah Passion и Tank 700 Hi4-T, имеющие высокие шансы официального выхода на рынок России. А представленные автомобили Zeekr 007 и Li Auto Mega в будущем наверняка будут попадать в нашу страну при помощи параллельного импорта.