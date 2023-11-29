На заводе "Москвич" будут производить зарядные станции

«Москвич» займется производством зарядных станций для электромобилей. Как сообщает РИА Новости, директор по производству автозавода Олег Масляков заявил, что поставлять их будут как в Москву, так и в регионы.

Во время выступления на форуме «Российский промышленник» Масляков отметил, что «Москвич» не только производит электротранспорт, но и активно участвует в создании инфраструктуры.

«Уже принято решение о том, что на заводе "Москвич" будут выпускаться зарядные станции в кооперации с московском правительством. Мы будем производить и снабжать как городское хозяйство, так и другие регионы», — заявил он.