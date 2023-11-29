На заводе "Москвич" будут производить зарядные станции
Зарядные станции для электротранспорта будут производиться на заводе "Москвич", решение об этом уже принято. Об этом на форуме "Российский промышленник" заявил директор по производству автозавода Олег Масляков.
"Уже принято решение о том, что на заводе "Москвич" будут выпускаться зарядные станции. В кооперации с московским правительством мы будем производить и снабжать как городское хозяйство, так и другие регионы зарядными станциями", - сказал он.
Ранее о том, что автозавод "Москвич" прорабатывает вопрос возможного производства зарядных станций для электромобилей, в интервью ТАСС сообщал коммерческий директор завода Александр Мигаль.
В настоящий момент завод производит кроссовер "Москвич 3" и его электрическую версию "Москвич 3е", а также седан "Москвич 6". В 2024 году также будет выпускаться кроссовер D-класса "Москвич 8" и кроссовер "Москвич 5".