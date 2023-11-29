Аналитик рассказал, насколько в России увеличился средний возраст автомобилей

Средний возраст автомобилей на российских дорогах составил 12-15 лет. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследования аналитиков.

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дефицит машин;

сокращение автомобильного парка на 822 тыс. шт. в 2022 и на 395 тыс. шт. в 2023 году;

значительное повышение стоимости авто. По данным агентства Gruzdev-Analyze, в 2023 году средний возраст автопарка на территории России составил 12,4 лет. Эксперты выделили несколько причин, которые повлияли на сложившуюся ситуацию:

Старение машин отмечают и в международной сети автосервисов Fit Service. Там подтвердили, что средний возраст обслуживаемого автомобиля увеличился до 12,4 лет – за последний год этот показатель вырос на 2,2 года.

Специалисты подчеркивают, что владельцы стараются более тщательно следить за состоянием своих машин, так как найти им достойную замену сейчас затруднительно. Новые машины стоят слишком дорого, а на вторичном рынке отмечается недостаточное количество предложений. Также сказывается рост процентных ставок по автокредитам.