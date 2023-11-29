Аналитик рассказал, насколько в России увеличился средний возраст автомобилей

В России увеличился средний возраст автомобилей
Средний возраст автомобилей на российских дорогах составил 12-15 лет. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследования аналитиков.
- дефицит машин;
- сокращение автомобильного парка на 822 тыс. шт. в 2022 и на 395 тыс. шт. в 2023 году;
- значительное повышение стоимости авто.
Старение машин отмечают и в международной сети автосервисов Fit Service. Там подтвердили, что средний возраст обслуживаемого автомобиля увеличился до 12,4 лет – за последний год этот показатель вырос на 2,2 года.
Специалисты подчеркивают, что владельцы стараются более тщательно следить за состоянием своих машин, так как найти им достойную замену сейчас затруднительно. Новые машины стоят слишком дорого, а на вторичном рынке отмечается недостаточное количество предложений. Также сказывается рост процентных ставок по автокредитам.
Несмотря на бережное отношение владельцев к своим авто и низкие показатели аварийности (2-3%), эксперты опасаются, что увеличение среднего срока эксплуатации авто приведет к росту числа ДТП из-за технических неисправностей. По их мнению, это связано с тем, что возрастные машины требуют гораздо больших вложений в обслуживание. На фоне удорожания сервисных работ и проблем с запчастями водители начинают экономить на содержании авто, что может привести к неприятным последствиям на дороге.