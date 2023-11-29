В Таиланде представили пикап Mitsubishi Triton Athlete 2024 модельного года

На Thailand International Motor Expo 2023, проходящем в Таиланде, компания Mitsubishi представила свой новый пикап Triton Athlete, известный на других рынках как L200. Модель будет доступна на тайском рынке в трех вариантах кузова: с одиночной, полуторной и двойной кабиной. Все версии имеют одинаковую колесную базу в 3130 мм, а общие габариты варьируются: длина от 5265 до 5360 мм, ширина от 1795 до 1930 мм, высота от 1765 до 1815 мм.

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Пикап оснащается 2,4-литровым дизельным двигателем 4N16, который предлагается в трех вариантах мощности: 150 л.с. и 330 Нм, 184 л.с. и 430 Нм, 204 л.с. и 470 Нм. Для передачи мощности доступны 6-ступенчатая автоматическая или механическая коробка передач. В полноприводных версиях установлена система Super Select 4WD-II с пятью внедорожными режимами управления.