На бывшем заводе Volkswagen в Калуге начали сборку бестселлера Chery

До конца января 2024 года планируется собрать первую партию автомобилей Chery Tiggo 7 Pro по методу крупноузловой сборки на бывшем заводе Volkswagen. Она будет состоять из 120 машин, в дальнейшем, если всё пойдёт по плану, количество от месяца к месяцу будет увеличиваться в два раза, пишет канал "Автопоток".

а завод "АГР" в Калугу прибыли специалисты Chery, задача которых - контроль за производством. Первые экземпляры будут собраны "совсем вручную", так как на заводе пока нет необходимого оборудования.