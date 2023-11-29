"Автопоток": на бывшем заводе Volkswagen в Калуге начали сборку бестселлера Chery
До конца января 2024 года планируется собрать первую партию автомобилей Chery Tiggo 7 Pro по методу крупноузловой сборки на бывшем заводе Volkswagen. Она будет состоять из 120 машин, в дальнейшем, если всё пойдёт по плану, количество от месяца к месяцу будет увеличиваться в два раза, пишет канал "Автопоток".
а завод "АГР" в Калугу прибыли специалисты Chery, задача которых - контроль за производством. Первые экземпляры будут собраны "совсем вручную", так как на заводе пока нет необходимого оборудования.
Перспективы проекта источник ставит под сомнение, так как более приоритетной задачей для "Авилона" является перезапуск завода "ХММР" в Санкт-Петербурге, где могут возобновить сборку популярных моделей Hyundai и Kia совместно с китайской фирмой GAC.