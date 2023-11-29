Michelin закрывает заводы по производству шин в Германии

Французская компания Michelin закрывает заводы по производству шин для грузовиков в Германии. Об этом сообщает Bild.

К концу 2025 года производство грузовых шин и так называемых полуфабрикатов прекратят на заводах в Карлсруэ, Трире и Хомбурге. Компания назвала это «трудным, но неизбежным решением». Сокращение затронет в общей сложности более 1,5 тысяч сотрудников. В качестве причин Michelin назвала рост цен на энергоносители и «бюджетные шины из стран с низкой оплатой труда».

При этом некоторые производства Michelin в Германии пока продолжат работать. Компания не стала закрывать завод по производству шин для легковых автомобилей в Бад-Кройцнахе и предприятие по восстановлению протектора грузовых шин в Хомбурге.

«Сокрушительный вердикт производителя шин: немецкие предприятия больше не могут экспортировать конкурентоспособную продукцию в другие регионы. Производить здесь слишком дорого!» — пишет Bild о ситуации.