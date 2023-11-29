Автомобилисты загнали себя в рекордные долги
Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), за 10 месяцев 2023 года (с января по октябрь включительно) было взято автокредитов на 1,03 трлн рублей, что на 88% больше, чем в январе-октябре 2022 года. Это абсолютный рекорд за всю историю наблюдений.
Если сравнивать с 2021 годом, то рост составил 10,4%. Больше всего денег на автомобили заняли жители Москвы (93,3 млрд рублей), Московской области (72,3 млрд рублей), Санкт-Петербурга (61,5 млрд рублей), Краснодарского края (47,5 млрд рублей) и Республики Татарстан (45,9 млрд рублей).
Наибольший рост сумм автокредитования отмечен в Белгородской (+115,5%) и Ростовской (+109,1%) областях, в республиках Татарстан (+108,1%) и Башкортостан (+105%), а также в Оренбургской области (+104%).