Автомобилисты загнали себя в рекордные долги

Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), за 10 месяцев 2023 года (с января по октябрь включительно) было взято автокредитов на 1,03 трлн рублей, что на 88% больше, чем в январе-октябре 2022 года. Это абсолютный рекорд за всю историю наблюдений.