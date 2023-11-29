Компания Chery продолжает снижать цены на свои автомобили в России

Компания Chery в России резко снизила цены на самую дорогую модель среди представленных в России — подзаряжаемый Chery Tiggo 8 Pro Plug-In Hybrid. Об этом сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на данные собственного мониторинга прайс-листов бренда.

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Недавно вышедший на рынок Tiggo 8 Pro Plug-In Hybrid в конце ноября подешевел сразу на 349,9 тыс. рублей, или 6,7%. После корректировки цены его можно приобрести за 4,85 млн рублей, автомобиль предлагается в единственной комплектации.

Продажи подзаряжаемого гибридного Tiggo 8 Pro в России стартовали в конце октября. Автомобиль оснащается бензиновым турбомотором 1.5 мощностью 147 л.с. и двумя электродвигателями. Суммарная мощность силовой установки составляет 235 л.с.