В России стартовал прием заказов на внедорожник-монстр M-Hero

"Моторинвест" объявил старт приема заказов на внедорожник M-Hero в России. Модель с рамой и полным приводом выходит на рынок с гибридной силовой установкой и будет доступна для предзаказа у официальных дилеров бренда в декабре 2023 года.

Внедорожник будет предлагаться с тремя электромоторами суммарной мощностью 816 л. с. и пиковым крутящим моментом в 1050 Нм в тандеме с двигателем внутреннего сгорания, который выполняет роль генератора и служит для зарядки литиевой батареи. До 100 км/ч крупногабаритный внедорожник разгоняется всего за 6 секунд.

Тройная литиевая батарея емкостью 65 кВтч позволяет без дополнительной зарядки гибридному внедорожнику преодолевать расстояние в 175 км на электротяге по методике WLTP. Суммарный запас хода люксового E-SUV составит 750 км автономного пробега по методике WLTP.

Уникальная керамическая термозащита аккумуляторной батареи M-Hero рассчитана на эксплуатацию при резких перепадах температур (от -30 до +55 градусов по Цельсию), позволяя одинаково уверенно чувствовать себя за рулем внедорожника даже в самых экстремальных условиях.

Время быстрой зарядки постоянным током с 30 до 80% составляет 38 минут, а в режиме медленной зарядки переменным током уровень батареи заполнится до 100% за 6 часов.

Дорожный просвет внедорожника регулируется от 221 мм в стандартном положении до 326 мм в режиме Off-Road. Также в зависимости от необходимости и выбранных настроек меняются углы въезда (от 31 до 36,8°) и съезда (от 31 до 37,5°), а угол рампы - от 19,7 до 27,9°. Максимальная глубина преодолеваемого брода составляет 900 мм.