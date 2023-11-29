Владельцев электрокаров в Приморье освободили от транспортного налога
Депутатами заксобрания Приморья были приняты поправки к краевому закону, предполагающие освобождение от транспортного налога владельцев определенных автомобилей. Речь идет о легковых машинах, которые оснащены только электрическими двигателями, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный парламент.
Агентство напомнило о том, что законодательная инициатива была рассмотрена в первом чтении в прошлом месяце.
В сообщении парламента говорится, что соответствующие поправки к краевому закону «О транспортном налоге» одобрили в среду, 29 ноября.
Подчеркивается, что принятие инициативы «послужит популяризации в регионе такого экологичного вида транспорта как электромобили». Так, состояние окружающей среды улучшится, указано в сообщении.
По словам председателя комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуста Ахояна, основной целью обнуления транспортного налога для владельцев электрокаров является наращивание процента таких машин на дорогах для снижения вреда природе.
Действие налоговой льготы начнется с 1 января 2024 года.
Ранее сообщалось, что, по данным Федеральной налоговой службы, общая сумма транспортного налога, уплаченная и поступившая в региональные бюджеты за 2022 год, составила 205,3 млрд руб., из них 162,5 млрд руб.— это налог за транспортные средства физлиц, 42,8 млрд руб.— юрлиц.