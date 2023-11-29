Подразделение BMW М готовит мощный электрический седан на 1000 л.с.

Издание CarBuzz обнаружило заявку на регистрацию товарного знака iM3, которую баварский автопроизводитель подал в патентные органы Евросоюза и Германии. Индекс может получить мощный электрокар, который станет первой батарейной моделью, разработанной BMW M. Журналисты предполагают, что мощность силовой установки iM3 будет выражаться четырехзначным числом — ее отдача превысить 1000 лошадиных сил.

Использование хорошо знакомого обозначения, как сообщает CarBuzz, связано не только с тем, что BMW хочет сохранить преемственность M3 и iM3. Эти две модели будут продаваться параллельно, по крайней мере некоторое время: электрокар предложат в странах с жесткими экологическими стандартами, а бензиновый продолжит продаваться там, где ограничения по нормам выбросов менее серьезные.

В продаже электрический суперседан появится еще не скоро — его придется подождать как минимум до 2027 года. Зато уже сейчас известно, что в основу iM3 ляжет новая архитектура Neue Klasse.

CarBuzz

В базовой конфигурации Neue Klasse — электрическая заднеприводная платформа (возможен и полный привод), которую можно масштабировать, так что она подходит как для компактных, так и для полноразмерных моделей. В батареях будут использованы новые ячейки: изменится не только их формат (цилиндрические вместо призматических), но и химический состав. В результате затраты на производство аккумуляторов снизятся примерно в два раза.

Также ожидается, что электрокары на платформе Neue Klasse, среди которых будет и iM3, получат литий-ионные батареи следующего, шестого поколения, которые увеличат пробег самой дальнобойной версии на 30 процентов по циклу WLTP.