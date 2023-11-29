В Китае нашли заброшенный склад с новыми Volkswagen Santana

В Китае был обнаружен заброшенный склад с пятью новыми Volkswagen Santana 2012 года выпуска. Седаны находятся в идеальном состоянии, а их пробеги нулевые.

Santana первого поколения выпускалась в Китае с 1983 до 2013 года. Несмотря на устаревшую конструкцию, седан имел большой спрос в КНР благодаря низкой стоимости.

Склад, на котором были обнаружены автомобили, находится в городе Ханчжоу, провинция Чжэцзян. По словам местных жителей, склад принадлежит компании, которая занималась импортом автомобилей из Европы. Однако по какой-то причине компания прекратила свою деятельность, а автомобили так и не были проданы.

За рулем

В настоящее время автомобили выставлены на продажу. Ожидается, что они будут проданы по цене около 90 000 юаней (около 1,1 млн рублей) за штуку.