Раскрыто количество люксовых машин, эвакуированных с улиц Москвы

Столько люксовых и премиальных автомобилей эвакуировали с улиц столицы за неправильную парковку с начала 2023 года, сообщил в своем телеграм-канале Дептранс Москвы. Чаще всего водители оставляли машины на тротуарах, вблизи пешеходных переходов, под запрещающими знаками, а также на местах для инвалидов. Фиксировались и другие нарушения правил остановки и стоянки.

Чаще всего на штрафстоянки эвакуаторы «Московского паркинга» отправляли автомобили марки Toyota. Второе и третье места по частоте нарушений правил парковки и остановки заняли Mercedes-Benz и BMW. Также нередко нарушали ПДД водители Aston Martin, Mercedes-Maybach и Rolls-Royce.

«Такие авто перекрывают обзор пешеходам, городскому транспорту и другим участникам дорожного движения и могут стать причиной ДТП. Просим водителей всегда оставлять машины только в разрешенных для этого местах», — сказал глава Дептранса Максим Ликсутов.

С 15 октября в столице выросла стоимость принудительной эвакуации. Ее пересчитали с учетом роста затрат: цен на топливо, зарплат и средств на содержание техники и самих стоянок. Первые сутки хранения автомобиля на штрафстоянке, как и прежде, бесплатные.