Аналитики объяснили из чего складывается стоимость подержанных авто

На ценообразование автомобиля в значительной степени влияют пробег, количество владельцев и ДТП и даже цвет и тип кузова. Такой вывод сделали эксперты «Авито Авто» в ходе исследования.

Аналитики выяснили, что при пробеге автомобиля до 40 тыс. км итоговый вклад в стоимость автомобиля упадет на девять тысяч рублей (0,68% от общей стоимости) с каждыми 10 тысячами км пробега. Когда пробег будет от 40 тыс. до 200 тыс. км, вклад в стоимость замедлится до 2800 рублей (или 0,19% от общей стоимости) с каждыми 10 тыс. км пробега. А после 200 тысяч километров цена автомобиля практически не меняется, несмотря на дальнейшее увеличение пробега, объясняют специалисты.

Одним из факторов влияния на стоимость авто являются ДТП, причем первые два больше всего влияют на дальнейшую стоимость машины. После первой аварии цена автомобиля снижается, в среднем, на 38 тыс. рублей (2,35% от общей стоимости). После второго ДТП цена опускается еще на 17 тыс. рублей (1,33%). Затем с каждым новым ДТП сумма, в среднем, будет уменьшаться на 8,5 тыс. рублей (или 0,84%).

«Если автомобилем владели один-два собственника, стоимость практически не меняется. Но с каждым новым владельцем автомобиль теряет, в среднем, 2800 рублей, снижение стоимости на 0,07%», – говорится в исследовании.

Самый большой вклад в финальную стоимость автомобиля оказывают такие типы кузова, как купе, минивэн и фургон, а также цвета автомобиля.

«Наименьший вклад в изменение стоимости вносят фиолетовый, розовый и бордовый цвета. Меньше всего влияют на цену такие типы кузова, как пикап, кабриолет и внедорожник», – подчеркивают аналитики.