Renault представила новое поколение Dacia Duster

Принадлежащая французскому автоконцерну Renault марка Dacia рассекретила кроссовер Duster третьего поколения. Автомобиль, базирующийся на платформе CMF-B, будет продаваться в четырех комплектациях.

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Duster перешел на новую платформу вслед за Sandero и Logan последнего поколения, а также моделью Jogger. Полноприводная трансмиссия нового кроссовера получила пять режимов работы — для езды по снегу, грязи и песку, бездорожью, а также автоматический и Eco, позволяющий экономить топливо.

Dacia