На аукцион выставили Mercedes-Benz 190SL, много лет простоявший в сарае

Mercedes-Benz 190SL — классический родстер, пронизанный историей и элегантностью. Этот экземпляр 1960 года прошел испытание временем и теперь ищет нового, увлеченного владельца, который возьмет на себя задачу вернуть ему былую славу.

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Автомобиль, выставленный на продажу на Bonhams, когда-то был гордостью инженера и заядлого автолюбителя, известного только как Боб. Он должен был восстановить родстер, но по разным причинам не смог. Потом он скончался, а автомобиль перешёл к его другу, который в конечном счёте выставил его на аукцион.

Этот редкий экземпляр, рожденный как младший брат почтенного 300 SL Gullwing, является одним из 562 экземпляров с правым рулем. Первоначально он был зеленого цвета мха, но со временем был перекрашен в оранжевый цвет с видимыми следами покраски.

Номер шасси указывает на модель 1960 года, однако первая регистрация датируется 18 июлем 1962 года. У автомобиля было 5 владельцев, прежде чем он попал в руки к Бобу.

Капот, багажник и двери изготовлены из алюминия, что соответствует оригиналу. Родстер имеет двойные поперечные рычаги спереди, качающийся мост сзади и трубчатую пространственную раму.

Под капотом находится 1,9-литровый мотор мощностью 104 л.с. в комплекте с оригинальными карбюраторами Solex. Его четырехцилиндровая конфигурация дает нам пищу для размышлений о том, правильно ли мы ненавидим четырехцилиндровые спортивные автомобили в современную эпоху.

В интерьере присутствуют аутентичные элементы, такие как оригинальные сиденья и приборная панель, но есть дополнительные циферблаты, которые не являются оригинальными деталями Mercedes-Benz.

Примечательные особенности включают классическое радио и очаровательную мышь-брелок, свисающую с солнцезащитного козырька пассажира. Механизм капота работает, несмотря на плачевное состояние салона.