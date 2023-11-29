На аукцион выставили Mercedes-Benz 190SL, много лет простоявший в сарае
Mercedes-Benz 190SL — классический родстер, пронизанный историей и элегантностью. Этот экземпляр 1960 года прошел испытание временем и теперь ищет нового, увлеченного владельца, который возьмет на себя задачу вернуть ему былую славу.
Автомобиль, выставленный на продажу на Bonhams, когда-то был гордостью инженера и заядлого автолюбителя, известного только как Боб. Он должен был восстановить родстер, но по разным причинам не смог. Потом он скончался, а автомобиль перешёл к его другу, который в конечном счёте выставил его на аукцион.
Этот редкий экземпляр, рожденный как младший брат почтенного 300 SL Gullwing, является одним из 562 экземпляров с правым рулем. Первоначально он был зеленого цвета мха, но со временем был перекрашен в оранжевый цвет с видимыми следами покраски.
Номер шасси указывает на модель 1960 года, однако первая регистрация датируется 18 июлем 1962 года. У автомобиля было 5 владельцев, прежде чем он попал в руки к Бобу.
Капот, багажник и двери изготовлены из алюминия, что соответствует оригиналу. Родстер имеет двойные поперечные рычаги спереди, качающийся мост сзади и трубчатую пространственную раму.
Под капотом находится 1,9-литровый мотор мощностью 104 л.с. в комплекте с оригинальными карбюраторами Solex. Его четырехцилиндровая конфигурация дает нам пищу для размышлений о том, правильно ли мы ненавидим четырехцилиндровые спортивные автомобили в современную эпоху.
В интерьере присутствуют аутентичные элементы, такие как оригинальные сиденья и приборная панель, но есть дополнительные циферблаты, которые не являются оригинальными деталями Mercedes-Benz.
Примечательные особенности включают классическое радио и очаровательную мышь-брелок, свисающую с солнцезащитного козырька пассажира. Механизм капота работает, несмотря на плачевное состояние салона.
Оценочная стоимость продажи родстера составит от 25 000 до 45 000 фунтов стерлингов (от 2,8 до 5,1 млн рублей). Полностью восстановленный 190SL может стоить более 300 000 долларов (около 27 миллионов рублей).