Tesla остановила прием заказов на пикапы Cybertruck перед премьерой

Компания Tesla временно прекратила прием заказов на пикапы Cybertruck. На странице модели на официальном сайте компании больше нет возможности оставить заказ на электромобиль, внеся предоплату в размере $100, сообщает Teslarati.

Теперь на странице Cybertruck отображается только таймер с обратным отсчетом до премьеры серийной версии электрического пикапа. Она состоится 30 ноября на заводе компании в Техасе в 23:00 по московскому времени.

Впервые Cybertruck был представлен в 2019 году. Планировалось, что серийное производство начнется в 2021 году, а стартовая цена составит около $40 тыс. В январе 2022 года глава Tesla Илон Маск объявил о переносе запуска производства Cybertruck на 2023 год из-за нехватки комплектующих. По заявлениям компании, электромобиль сможет перевозить более 1,5 тонны груза, разгоняться до 96 км/ч за 2,9 секунды и проезжать до 800 км на одном заряде аккумулятора.