В Татарстане может вырасти тариф на ОСАГО из-за увеличения мошенничества со страховкой

В Татарстане растет число страховых мошенничеств. Это происходит потому, что нет взаимодействия между страховщиками и правоохранительными органами, утверждает заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов.

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Если все останется на таком же уровне, то и тарифы на ОСАГО в регионе могут вырасти. А это уже болезненно скажется на кошельке порядочных автовладельцев.

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По словам Сергея Ефремова, в Казани провели совещание, на котором присутствовали представители всех 23 страховых компаний, представители прокуратуры и ГИБДД, а также администрации. Не хватало только представителей МВД. Совещание по страховому мошенничеству прошло в Татарстане впервые за пять лет. В республике было все хорошо, но теперь ситуация стала ухудшаться. Пока она находится в зеленой зоне, но уверенно движется к желтой.

И главная причина в том, что дела по страховому мошенничеству перестали возбуждаться. Если в среднем по стране правоохранительные органы возбуждают дела по 28 процентам обращений страховщиков, то в Татарстане этот показатель 5-6 процентов.

Анализ ситуации показал, что растет количество автоподстав, например, на круговом движении или при движении задним ходом. Как правило, работают мошеннические группы. Одни и те же лица обращаются по поводу убытков в разные страховые компании с одними и теми же машинами. Но при выявлении явных признаков мошенничества дела не возбуждаются.

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На совместном совещании договорились, что прокуратура возьмет ситуацию под свой контроль. Кроме того, ГИБДД пообещала отдельно посоветоваться со страховщиками и создать свою группу по этому вопросу. Речь идет о предоставлении административных материалов по авариям страховщикам. Ведь в республике по европротоколу в республике оформляется только 32% ДТП, а все остальные с участием сотрудников полиции.

Этот подход позволит с одной стороны, быстрее разбираться в деле и производить выплаты пострадавшим, с другой выявлять мошенников.

Но еще необходимо, чтобы страховщики получили возможность отсматривать видео с камер. Это так же ускоряет процесс выплат при обычных ДТП, и также позволяет выявлять мошеннические схемы с автоподставами. Поэтому было принято решение направить такое обращение к руководству республики.

Такие меры уже показали свою эффективность в Краснодарском и Красноярском краях, а также в Приморье.

Как пояснил Сергей Ефремов, страховое мошенничество - дело тонкое. В нем надо разбираться. РСА выпустило методику расследования таких дел. В некоторых регионах в МВД созданы специальные группы по расследованию таких дел. А в некоторых все обращения страховщиков скидывают участковым.